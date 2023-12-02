Утром в Днепре были слышны звуки громких взрывов: что известно
Утром 2 декабря в Днепре были слышны звуки взрывов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают "Суспільне", Воздушные силы.
СМИ написали о громких взрывах в Днепре.
Чуть ранее Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!
Среди этих областей - Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Херсонская.
Позже Воздушные силы попросили днепрян находиться в укрытиях.