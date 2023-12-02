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Утром в Днепре были слышны звуки громких взрывов: что известно

Утром в Днепре были слышны звуки громких взрывов: что известно
Фото: скриншот alerts

Утром 2 декабря в Днепре были слышны звуки взрывов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают "Суспільне", Воздушные силы.

СМИ написали о громких взрывах в Днепре.

Чуть ранее Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога!

Среди этих областей - Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская и Херсонская.

Позже Воздушные силы попросили днепрян находиться в укрытиях.

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