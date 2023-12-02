Одесская ОГА: Один из одиннадцати "Шахедов" попал в объект инфраструктуры
Один из одиннадцати российских "Шахедов", которыми Россия атаковала Одесскую область в ночь на 2 декабря, попал в объект инфраструктуры, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Одесская ОГА.
Отмечается, что россияне ночью атаковали Одесскую область.
Погибших и пострадавших из-за этой атаки нет.
"К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры.
Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели".
Напомним:
Ночью 2 декабря Воздушные силы уничтожили 10 ударных БпЛА Shahed-136/131 из 11 запущенных и управляемую авиационную ракету Х-59.