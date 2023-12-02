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Одесская ОГА: Один из одиннадцати "Шахедов" попал в объект инфраструктуры

Одесская ОГА: Один из одиннадцати "Шахедов" попал в объект инфраструктуры
Фото: Минобороны

Один из одиннадцати российских "Шахедов", которыми Россия атаковала Одесскую область в ночь на 2 декабря, попал в объект инфраструктуры, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Одесская ОГА.

Отмечается, что россияне ночью атаковали Одесскую область.

Погибших и пострадавших из-за этой атаки нет.

"К сожалению, произошло попадание в объект инфраструктуры.
Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели".

Напомним:

Ночью 2 декабря Воздушные силы уничтожили 10 ударных БпЛА Shahed-136/131 из 11 запущенных и управляемую авиационную ракету Х-59.

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