Президент Финляндии ответил, что скрывает наплыв мигрантов из РФ к границе

Президент Финляндии Саули Ниинистьо считает, что содействие России в прибытии на финскую границу искателей убежища является операцией не так против Финляндии, как "частью более широкого контекста", сообщает Европейская правда.

Как сообщает Yle, об этом он сказал в телеэфире.

Президент считает, что давление с помощью мигрантов направлено не только против Финляндии, и напомнил, что ранее с похожей гибридной операцией столкнулись Латвия, Литва и Польша.

"Действия России против Финляндии – это не что-то отдельное от общего контекста. В России ведется война пропаганды, Россия имеет целью создать смятение на Западе", – отметил Ниинистьо.

По его мнению, эффект от этого может быть противоположным тому, на который надеется Москва.

"Использование миграции как инструмента давления вызывает эмоции не только в Финляндии, но и на европейском уровне. И это может оказаться дополнительным стимулом продолжать поддерживать Украину", – считает президент.

Напомним, с 30 ноября граница Финляндии с Россией полностью закрыта минимум на две недели – возможно движение только грузовых поездов.

Страна пошла на такой шаг после того, как в течение ноября на КПП начали массово прибывать из России искатели убежища, граждане третьих стран. Ранее российские пограничники не выпускали на выезд путешественников, у которых нет документов, необходимых для въезда в Финляндию.

Из-за ситуации на восточной границе в Финляндию прибыли сотрудники европейского агентства Frontex.