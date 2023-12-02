Российские боновые заграждения у моста через Керченский пролив затонули

Разрушение защитного сооружения связано с недавним мощным штормом, который повлек за собой массовые разрушения инфраструктуры на побережье полуострова, сообщает Деловая столица.

Боновые заграждения у моста через Керченский пролив затонули. Соответствующие спутниковые снимки обнародовал OSINT-аналитик MT Anderson в своем Х (Twitter).

Судя по октябрьским спутниковым снимкам, сооружение, состоявшее из семи барж и натянутой между ними сетки, было на плаву. На свежих спутниковых снимках за 28 ноября видно, что три баржи затонули, одна наполнена водой, две смыло, и одна осталась на плаву.

Разрушение защитного сооружения связано с недавним мощным штормом, который повлек за собой массовые разрушения инфраструктуры на побережье Крыма.

????????Kerch Bridge Defenses ????????

0.5M???? from 28 of Nov 2023 of the span closest to the ???????? side. Pretty substantial damage to the defenses.

- 3 barges fully submerged / 1 partially submerged

- 2 barges completely washed away.

-1 barge afloat but not tethered to anything pic.twitter.com/KmjLvBissN — MT Anderson (@MT_Anderson) December 1, 2023

Такое заграждение было предназначено для защиты от украинских надводных и, возможно, подводных дронов-камикадзе.