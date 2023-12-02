Российские боновые заграждения у моста через Керченский пролив затонули
Разрушение защитного сооружения связано с недавним мощным штормом, который повлек за собой массовые разрушения инфраструктуры на побережье полуострова, сообщает Деловая столица.
Боновые заграждения у моста через Керченский пролив затонули. Соответствующие спутниковые снимки обнародовал OSINT-аналитик MT Anderson в своем Х (Twitter).
Судя по октябрьским спутниковым снимкам, сооружение, состоявшее из семи барж и натянутой между ними сетки, было на плаву. На свежих спутниковых снимках за 28 ноября видно, что три баржи затонули, одна наполнена водой, две смыло, и одна осталась на плаву.
Разрушение защитного сооружения связано с недавним мощным штормом, который повлек за собой массовые разрушения инфраструктуры на побережье Крыма.
Такое заграждение было предназначено для защиты от украинских надводных и, возможно, подводных дронов-камикадзе.