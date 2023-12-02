ГУР: Партизаны в Мелитополе уничтожили нескольких российских оккупантов
Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских оккупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику - военная техника выведена из строя, сообщило Главное управление разведки, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают в ГУР.
"Неожиданную и успешную атаку реализовали 1 декабря 2023 года в обеденное время на въезде во временно оккупированный Мелитополь.
Акция мести врагам состоялась на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где московские оккупанты любили делать привалы "на перекур".
Главное управление разведки Министерства обороны Украины и отважные украинские партизаны напоминают: курение - убивает".
По данным ГУР, российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки из-за страха перед кремлевскими спецслужбами.