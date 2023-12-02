Разведка Британии: Кремль пытается сдержать протесты семей мобилизованных

В российской верхушке скорее всего обеспокоены протестами семей мобилизованных и пытаются сдержать их различными способами, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

После небольших акций протеста в Москве в ноябре 2023 года российские власти, похоже, начали сдерживать следующие такие мероприятия, отмечают в обзоре.

Аналитики отмечают, что расследование негосударственных информационных ресурсов в России, как и комментарии протестующих жен, свидетельствуют о том, что родственникам теперь предлагают большие выплаты в обмен на то, что они будут молчать.

27 ноября одна из групп жен мобилизованных опубликовала манифест против "бессрочной мобилизации", а через несколько дней их начали обозначать как "фейковую организацию".

"Власти, скорее всего, особенно опасаются любых протестов родственников тех, кто мобилизован с сентября 2022 года и сейчас уже больше года на фронте", – отмечает разведка.

В одном из предыдущих обзоров разведка Британии рассказывала, что незначительное продвижение под Авдеевкой стоило россиянам огромных потерь.

В эстонской разведке считают, что бюджет России на 2024 год позволит ей выдерживать текущую интенсивность боевых действий в войне против Украины.