ОВА: В Ивано-Франковской области возобновили движение грузовиков

В Ивано-Франковской области было возобновлено движение крупногабаритных и грузовых транспортных средств по территории региона, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал главы Ивано-Франковской областной военной администрации Светланы Онищук.

"В течение этой ночи спасатели 8 раз выезжали, чтобы отбуксировать автомобили и убрать поваленные деревья. Было привлечено 8 единиц техники и 37 спасателей" , - пишет Онищук.

Для расчистки дорог государственного значения были задействованы:

48 единиц спецтехники:

61 работник.

В то же время на дорогах местного значения продолжают работать:

36 единиц техники;

82 человека.

Отмечается, что на Вышковском и Яблуницком перевалах проезд обеспечен. В то же время остается затруднен проезд на дорогах местного значения в некоторых населенных пунктах Ивано-Франковского и Калушского районов.

В частности из-за непогоды без электроснабжения остались 72 населенных пункта, среди которых 39 частично.

Ограничение на дорогах из-за непогоды

26 ноября некоторые регионы Украины накрыла непогода, что привело к обесточению в ряде областей, блокированию дорог, разнообразным чрезвычайным событиям, а также к человеческим жертвам.29 ноября были сняты все ранее ведомые в Украине ограничения на движение транспортных средств на дорогах общего пользования.

В частности, из-за непогоды, вчера, 1 декабря, ввели ограничения на движения транспорта на некоторых автодорогах в Ивано-Франковской области.