Премьер Эстонии допускает депортацию тех, кто получит российское гражданство

Премьер Эстонии Кая Каллас поддержала дискуссии о возможности депортации из страны тех, кто получит российское гражданство, сообщает Европейская правда.

Jб этом сообщает Postimees.

Публичная дискуссия о возможности депортации тех, кто получит гражданство РФ, началась в Эстонии еще в начале ноября – министр внутренних дел Лаури Ляенеметс сказал, что ищет юридические механизмы для этого.

Речь идет о гражданах бывшего СССР, которые на момент распада Союза проживали в Эстонии и так и не получили другого гражданства.

После того депутат от центристов Александр Чаплыгин поставил под сомнение соответствие законодательству таких идей, и спросил, является ли позиция главы МВД позицией правительства в целом.

Премьер Кая Каллас подтвердила, что заявление Ляенеметса соответствует официальной позиции правительства Эстонии.

Каллас напомнила, что современная Россия нарушила все возможные принципы международного права и признана Эстонией и Советом Европы страной, поддерживающей терроризм, и в этих условиях Таллинн не может не учитывать риски для себя.

Она отметила, что на военных учениях Россия регулярно отрабатывала боевые действия против стран Балтии, продолжает настраивать свое население против стран Запада, начала организовывать искусственный миграционный кризис на восточных границах ЕС.

По мнению премьера, если человек, который долгое время проживал в Эстонии со свободным доступом к информации, сейчас принимает гражданство России – это сигнал, который невозможно игнорировать.

"Если человек, который жил в Эстонии, решает получить гражданство РФ сейчас, когда Россия ведет войну против украинского государства и народа – это свидетельство, что при необходимости этот человек готов в рамках мобилизации вступить в ряды армии РФ и воевать против Украины. Это уже угроза для безопасности Эстонии", – заявила Каллас.

По ее мнению, решение получить российское гражданство должно было бы расследоваться как заявление о поддержке террористической деятельности России и ее действий, направленных против Эстонии и других стран Запада.

Каллас отметила, что в законодательстве Эстонии есть положение, что долгосрочный вид на жительство лица-иностранца может быть аннулирован, если этот человек представляет угрозу для национальной безопасности.

Напомним, глава МИД Эстонии предостерег эстонцев от подписания "деклараций лояльности" России, которые Москва теперь требует для въезда, потому что это может иметь для такого человека серьезные последствия в Эстонии.

Также Эстония в очередной раз предостерегла своих граждан от "любых поездок" в Россию на фоне риска временного закрытия границы.