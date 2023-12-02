СМИ: Израиль планирует создать буферную зону на границе сектора Газа

Израиль планирует создать буферную зону на границе сектора Газа, чтобы предотвратить будущие возможные атаки после завершения войны. Тель-Авив проинформировал о своих планах ряд арабских стран, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

Советник по внешней политике премьер-министра Израиля Офир Фальк заявил СМИ, что план базируется на трехуровневом процессе, в том числе: уничтожении ХАМАСа, демилитаризации Газа и дерадикализации анклава. Израиль проинформировал об этих планах Египет, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Турцию.

Такая инициатива не свидетельствует о скором прекращении наступления Израиля, впрочем показывает то, что он выходит за пределы признанных арабских посредников, таких как Египет или Катар, в своем стремлении сформировать послевоенное устройство Газы.

Представитель ОАЭ отметил, что его страна "поддержит любые будущие послевоенные договоренности, согласованные всеми заинтересованными сторонами". Однако арабские страны назвали намерения Израиля уничтожить ХАМАС невозможными.

В прошлом Израиль уже предполагал возможность создания буферной зоны внутри Газы. Израильские войска вышли из анклава в 2005 году.

Один из американских чиновников подтвердил информацию о том, что Израиль действительно делился идеей о создании буферной зоны. В то же время он отметил, что Белый дом выступает против любого плана, уменьшающего размер палестинской территории.