Зеленский заявил, что обмены пленными с Россией продолжаются

Обмены военнопленными Украины с Россией продолжаются. Они проходят непублично и часто проходят прямо на поле боя, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Владимира Зеленского в интервью Associated Press.

По словам главы государства, Украина наполняет обменный фонд, а обмены пленными продолжаются.

"Мы меняем. Мы наполняем свой обменный фонд, и потом происходят обмены. Очень часто мы обмениваем военнопленных не так громко, не так публично. Скажу откровенно - меняем прямо на поле боя. Когда у нас 10 их пленных, а у них есть несколько наших ребят, - мы меняем. На все это поручения у командиров, и они знают, что им делать", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что за последние полгода Украина смогла вернуть около 100 военных из плена. С начала полномасштабного вторжения РФ удалось освободить из российского плена несколько тысяч украинских военных.

Зеленский добавил, что еще несколько тысяч украинских защитников находятся в плену.

Обмен пленными

Отметим, что Украина и Россия с начала полномасштабной войны провели ряд обменов военнопленными. Последний такой обмен прошел 7 августа, в рамках которого домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Россия заморозила обмен пленными с Украиной, переговоры по их возобновлению продолжаются. Как сообщили в Координационном штабе, РФ приостановила обмены военнопленными, пытаясь создать впечатление, что украинские власти не работают над этим вопросом.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что российские пленные хотят вернуться домой, но кремлевские власти отказываются их забирать.