Politico: Военная промышленность США не справляется со спросом на боеприпасы

Промышленность США не справляется с мировым спросом на боеприпасы и другое вооружение, что связано с вторжением РФ в Украину.﻿ Об этом сообщает Politico, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Соединенные Штаты подготовили первую в истории Национальную оборонно-промышленную стратегию, которая должна быть обнародована в ближайшие недели руководителем закупок Пентагона Уильямом ЛаПланте. Ее ключевая задача – дать всесторонний взгляд на то, что нужно Пентагону, чтобы повысить эффективность и скорость производства вооружений для нужд армии США.

В отчете отмечается, что пандемия Covid обнажила уязвимости цепочки поставок. Вторжение России в Украину и нападение боевиков ХАМАС на Израиль также продемонстрировали "совершенно другой набор промышленных требований и соответствующих рисков", поскольку США торопятся производить оружие для поддержки Украины и Израиля.

"Стало ясно, что недостаточные мощности производства и поставок в настоящее время являются глубоко укоренившейся проблемой на всех уровнях производственных цепочек поставок" , - говорится в докладе.

В стратегии также говорится, что для решения этой проблемы министерство обороны будет развивать более устойчивые и инновационные цепочки поставок, инвестировать в малый бизнес и уделять больше внимания инновациям.

Кроме того, в США признают, что должны задействовать иностранных партнеров для удовлетворения имеющегося спроса.