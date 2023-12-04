Израильская армия расширила операции на весь Сектор Газы

Армия обороны Израиля объявила в воскресенье, что Израиль расширяет свои наземные операции на весь Сектор Газы, сообщает Украинская правда.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на пресс-конференции заявил, что ЦАХАЛ возобновляет и расширяет наземную операцию против опорных пунктов ХАМАС по всему Сектору Газа.

Он также подчеркнул "важность авиационной помощи, оказываемой ВВС наземным силам", отметив, что авиаудары по штабам террористов, заводам по производству оружия, террористическим туннелям и местам запуска ракет уменьшают угрозы наземной операции.