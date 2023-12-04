ISW: Войска РФ продвинулись в нескольких местах под Авдеевкой
3 декабря российские войска провели наступательные операции вблизи Авдеевки и подтвердили наступление. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
Кадры, опубликованные 28 ноября и геолокационные 2 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к западу от железной дороги к северу от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).
Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 2 декабря, показывают, что российские войска продвинулись на юго-запад от Первомайского (10 км к юго-западу от Авдеевки).
Российские военные блогеры утверждали 2 и 3 декабря, что российские силы продвинулись на юг и юго-восток от Степного, а некоторые из них утверждали, что российские войска продвинулись на 300 метров вблизи населенного пункта.
Также они утверждали 2 и 3 декабря, что российские войска продвинулись к югу от Новокалиново (13 км к северо-востоку от Авдеевки) и к западу от Красногоровки (5 км к северо-западу от Авдеевки) на северном фланге Авдеевки, а также на южном фланге в районе Первомайского и Северного (6 км к западу от Авдеевки).
Украинский Генштаб сообщил, что российские силы безуспешно атаковали к востоку от Новобахмутовки (9 км к северо-западу от Авдеевки) и Новокалиново; к югу от Тоненького (5 км к западу от Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского.
3 декабря российские источники утверждали, что российские силы также атаковали на северном фланге со стороны Каменки (5 км к северо-востоку от Авдеевки) и на южном фланге вблизи промышленной зоны к юго-западу от Авдеевки.
Российский военный блогер заявил 2 декабря, что российские силы проводят разведку и перегруппировываются для возобновления штурмовых операций вблизи промышленной зоны к юго-востоку от Авдеевки.
Глава Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш 3 декабря заявил, что во время третьей волны штурма Авдеевки российские войска открыли два дополнительных направления наступления на промзону к юго-востоку от Авдеевки и из Спартака (4 км к югу от Авдеевки), чтобы отвлекать украинские силы. Барабаш также заявил, что российские силы ждут улучшения погодных условий, чтобы снова использовать тяжелую технику в штурмах.
Ключевые выводы ISW за 3 декабря
- Указ президента России Владимира Путина от 1 декабря, вероятно, является официальным признанием текущей численности российских военных, а не приказом немедленно увеличить численность российского военного персонала.
- Прикрытие украинской противовоздушной обороны вдоль линии фронта побуждает российские силы больше полагаться на дистанционные удары планирующими бомбами.
- Украинские чиновники обратились к международным организациям с просьбой расследовать опубликованные 2 декабря видеоматериалы, на которых видно, как российские силы убивают сдавшихся в плен безоружных украинских солдат.
- Российские войска нанесли серии ракетных и беспилотных ударов в ночь со 2 на 3 декабря.
- Российское правительство, вероятно, продолжает попытки цензурировать родственников мобилизованных российских военнослужащих в социальных сетях из-за обеспокоенности возможным негативным влиянием их протестов на пока необъявленную президентскую кампанию президента России Владимира Путина в 2024 году.
- Известный российский военный блогер утверждал, что проводил "мастер-класс" для руководителей прессы и коммуникационного персонала в российском государственном оборонном конгломерате "Ростех", вероятно, в поддержку усилий, которые позволяют российскому правительству нормализовать войну без непосредственного привлечения Кремля.
- "Мастер-класс" военных блогеров представляет путь, с помощью которого Кремль может дополнительно получить выгоду от них, и показывает, как возможные финансовые стимулы могут смягчить критику военных блогеров в адрес российского руководства.
- Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, к западу и юго-западу от Донецка, в районе границы Донецкой и Запорожской области, на западе Запорожской области и продвинулись в районе Авдеевки.
- Россия продолжает использовать Русскую православную церковь (РПЦ), чтобы прививать русским детям русский национализм и в долгосрочной перспективе формировать силу.
- Российские оккупационные чиновники продолжают укреплять поддерживаемую Кремлем партию "Единая Россия" в оккупированной Украине перед выборами президента России в марте 2024 года.