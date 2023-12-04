Курс валют НБУ на 4 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 4 декабря 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 3 декабря, достиг уровня 36.46 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 7 коп до 39.66 за 1 евро.
Курс рубля снизился до отметки 4.04 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 46.08 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 8 коп до 41.61 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 9.13 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.460600
|EUR
|Евро
|39.658200
|RUB
|Рубль
|0.403870
|GBP
|Фунт стерлингов
|46.075300
|CHF
|Швейцарский франк
|41.609800
|PLN
|Польский злотый
|9.127700