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Курс валют НБУ на 4 декабря

Курс валют НБУ на 4 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 4 декабря 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 3 декабря, достиг уровня 36.46 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 7 коп до 39.66 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 4.04 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 46.08 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 8 коп до 41.61 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 9.13 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.460600 +0.107
EUR Евро 39.658200 --0.065
RUB Рубль 0.403870 --0.006
GBP Фунт стерлингов 46.075300 +0.094
CHF Швейцарский франк 41.609800 +0.075
PLN Польский злотый 9.127700 --0.011

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