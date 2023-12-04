Оккупанты ночью атаковали Украину: ПВО сбила 18 беспилотников и ракету
В ночь на 4 декабря российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Shahed и управляемой авиационной ракетой. Силы ПВО сбили 18 "Шахедов" и ракету.
Об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.
Всего россияне запустили 23 ударных дрона из мыса Чауда в оккупированном Крыму. Управляемую авиационную ракету Х-59 выпустили из воздушного пространства оккупированной Херсонщины.
"В результате боевой работы уничтожены 18 ударных БпЛА и одна управляемая авиационная ракета Х-59", – говорится в сообщении.
В Воздушных силах отмечают, что противовоздушная оборона работала по меньшей мере в девяти областях Украины.
К отражению воздушного нападения привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.