Украинцы снизили покупку валюты в банках – НБУ

Население Украины в ноябре 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,599 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,221 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 622 млн долларов.﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Таким образом, в ноябре украинцы сократили покупку долларов после того, как в предыдущем месяце они купили максимальный с февраля 2014 года объем валюты.

Данные показывают, что менее половины валюты (247 млн долларов) было куплено населением в безналичной форме.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 16,652 млрд долларов и купили 20,418 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 3,767 млрд долларов.

Ситуация на рынке

Курс доллара в течение ноября на наличном рынке колебался в узком диапазоне - 37,50-37,70 грн/доллар (продажа). Курс почти исключительно зависит от межбанковского безналичного, который контролируется НБУ.

Кроме того, НБУ с 1 декабря 2023 года снял все ограничения для банков и небанковских финучреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Ранее банки могли продавать валюту в объеме ранее купленной у населения. Также банки могли продавать гражданами на 50 тысяч гривен в месяц безналичной валюты и на 200 тысяч гривен на трехмесячный депозит (с последующей конвертацией).

Теперь же банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке. Это должно привести к сближению межбанковского (36,50 грн/доллар) и наличного курсов (37,50 грн/доллар). Не исключено, что оба показателя будут расти в конце года.

Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14,461 млрд долларов и купило на 15,341 млрд долларов. Чистая покупка составила 880 млн долларов.

За 2021 год население продало валюты на 26,208 млрд долларов и купило на 24,614 млрд долларов. Чистая продажа составила 1,594 млрд долларов.