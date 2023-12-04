На фронте за сутки почти 70 столкновений с россиянами – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками произошло 68 боевых столкновений. Больше всего атак оккупантов зафиксировано на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 4 декабря.

За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 45 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались: Серебрянское лесничество Луганской области, Спорное, Клещеевка, Авдеевка, Новомихайловка Донецкой области и Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 16 атак врага в районах Богдановки, Ивановского, Андреевки и Клещеевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 21 атаку противника в районах восточнее Новокалинового и Новобахмутовки, а также в районах Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 8 атак.

На Шахтерском направлении наши воины отразили атаку противника в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Роботино. Также наши защитники отразили 3 атаки противника в районе Новопокровки Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 по зенитно-ракетным комплексам и 2 по складам боеприпасов противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по тяжелой огнеметной системе залпового огня противника и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь".