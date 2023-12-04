РФ за сутки потеряла почти 800 военных, 12 артсистем и 22 беспилотника – Генштаб
За прошедшие сутки российские войска потеряли в Украине примерно 770 человек личного состава, 5 танков, 12 артиллерийских систем, 22 беспилотника оперативно-тактического уровня и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.12.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 332 810 (+770) человек,
- танков − 5 580 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 10 401 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 7 961 (+12) ед,
- РСЗО − 913 (+0) ед,
- средств ПВО − 602 (+0) ед,
- самолетов − 323 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6017 (+22) ед,
- крылатых ракет − 1 569 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 451 (+19) ед,
- специальной техники – 1 141 (+1) ед.