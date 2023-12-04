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РФ за сутки потеряла почти 800 военных, 12 артсистем и 22 беспилотника – Генштаб

РФ за сутки потеряла почти 800 военных, 12 артсистем и 22 беспилотника – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки российские войска потеряли в Украине примерно 770 человек личного состава, 5 танков, 12 артиллерийских систем, 22 беспилотника оперативно-тактического уровня и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.12.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 332 810 (+770) человек,
  • танков − 5 580 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 401 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 7 961 (+12) ед,
  • РСЗО − 913 (+0) ед,
  • средств ПВО − 602 (+0) ед,
  • самолетов − 323 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6017 (+22) ед,
  • крылатых ракет − 1 569 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 451 (+19) ед,
  • специальной техники – 1 141 (+1) ед.

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