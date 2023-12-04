Украина и Польша нашли "точки соприкосновения" для разблокирования границы – посол

Переговоры с правительством Польши продолжаются, найдены определенные точки соприкосновения и компромиссы, так что предложений достаточно, чтобы протестующие перестали блокировать границу. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, сообщает Укринформ.

"Мы делаем все возможное, чтобы этот протест быстрее прекратился, чтобы движение на границе было разблокировано. Мы продолжаем переговоры с польским правительством, нашли определенные точки соприкосновения и компромиссы. И очень надеемся, что для протестующих этих предложений, которые мы вместе с польским правительством наработали, будет достаточно, чтобы прекратить протест" , - заявил Зварич.

Он напомнил, что каждый день протеста наносит огромный ущерб не только украинской экономике, но и бизнесу Польши и других стран.

Дипломат высказал мнение, что "нет никаких оснований, чтобы акции с ограничением движения на границе продолжались".

"Мы можем все вопросы, беспокоящие польских протестующих, решать за столом переговоров. Но хотим видеть добрую волю и с их стороны, чтобы вопросы урегулировать, а не еще больше заострять" , - подчеркнул он.

Зварыч подчеркнул, что требования по разрешениям на международные грузовые перевозки не являются вопросами, которые нужно решать уже сейчас. Он подчеркнул, что это компетенция ЕС, поэтому обсуждать это нужно вместе с Брюсселем.

"Но пока продолжается российская агрессия, мы не можем сами себе вернуть эти разрешения, поскольку это еще больше ударит по экономике Украины. А в условиях войны поступления в бюджет крайне необходимы для укрепления обороноспособности Украинского государства" , - отметил посол.

Он выразил надежду, что протестующие с пониманием отнесутся к уже наработанным с польским правительством решениям, которых все ожидают. "Нужно разблокировать границу и садиться договариваться, поскольку другого пути нет" , – констатировал Зварич.

Он также выразил мнение, что вопрос границы должен решаться комплексно. В первую очередь, расширение пропускной способности должно происходить путем расширения новых пунктов пропуска, развития инфраструктуры.

"То, что полномасштабно заработает ПП "Угринов – Долгобычев" будет положительным моментом в комплексном урегулировании этой проблемы" , – резюмировал украинский дипломат.

Как сообщалось, с 4 декабря из Украины в Польшу начнут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонн (кроме пустых неочищенных цистерн) через пункт Угринов - Долгобычев. Открытие этого пункта пропуска является первым пунктом из перечня мер, реализуемых для разблокирования украинско-польской границы.