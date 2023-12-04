В ГПСУ ожидают рост потока людей на границе по праздникам

Украинские пограничники готовы увеличить количество инспекторских групп в случае роста потока граждан, желающих пересечь границу в рождественско-новогодний период, а украинцам советуют следить за уровнем загруженности пунктов пропуска.﻿﻿ Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Конечно, мы ожидаем, что пассажиропоток возрастет ближе к новогодне-рождественским праздникам. Сейчас он не такой интенсивный, как бывает либо в летний период, либо в период Рождества или Нового года. Сейчас за сутки границу пересекает порядка 70-75 тысяч человек в будние дни и порядка 80-ти тысяч в выходные дни. Если вспомнить прошлый год и новогодне-рождественский период, то пассажиропоток может вырасти и до 100 тысяч человек за сутки, а в отдельные дни может достигать и 120 тысяч человек за сутки в обе стороны.

Это, конечно, будет и увеличение интенсивности (движения), и возможно, увеличение (количества) транспортных средств, которые будут ожидать в очередях на пересечение границы. На такой период как Государственная пограничная служба, так и сопредельные страны увеличивают количество инспекторских групп для того, чтобы максимально быстро обеспечивать оформление граждан на границе" , – сообщил он.

Демченко посоветовал гражданам, когда начнет расти пассажиропоток, интересоваться информацией о состоянии загруженности пунктов пропуска как со стороны Украины на выезд, так и со стороны соседних стран на въезд в Украину, чтобы выбрать наименее загруженные направления и не ждать в очередях на границе для оформления.