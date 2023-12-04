Close button

"Шахеды" атаковали Ивано-Франковскую область, работала ПВО – ОВА

"Шахеды" атаковали Ивано-Франковскую область, работала ПВО – ОВА
Фото: twitter.com/DefenceU

Ночью 4 декабря ударные беспилотники Shahed пытались атаковать критическую инфраструктуру в Ивано-Франковской области. Силы ПВО сбили вражеские дроны.

Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.

"На рассвете во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории нашей области. К счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что на месте падения обломков работают соответствующие службы.

"В дальнейшем продолжаем работать над усилением наших огневых точек, чтобы не дать врагу никакого шанса уничтожить нашу инфраструктуру и разрушить объекты жизнеобеспечения области", – отметила Онищук.

Новости

Популярные темы форума

analytics