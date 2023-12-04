"Шахеды" атаковали Ивано-Франковскую область, работала ПВО – ОВА
Ночью 4 декабря ударные беспилотники Shahed пытались атаковать критическую инфраструктуру в Ивано-Франковской области. Силы ПВО сбили вражеские дроны.
Об этом сообщила председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук.
"На рассвете во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории нашей области. К счастью, обошлось без жертв и значительных разрушений", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что на месте падения обломков работают соответствующие службы.
"В дальнейшем продолжаем работать над усилением наших огневых точек, чтобы не дать врагу никакого шанса уничтожить нашу инфраструктуру и разрушить объекты жизнеобеспечения области", – отметила Онищук.