Пограничники рассказали, открыли ли для пустых грузовиков КПП на границе с Польшей

Пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" на границе с Польшей открыли для движения пустых грузовиков на выезд из Украины ночью 4 декабря.﻿ Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Та договоренность, которая была достигнута между Украиной и Польшей, чтобы в дальнейшем разблокировать все направления движения, уменьшить количество очередей на границе с Польшей. И собственно с 01:00 на пункте пропуска "Угринов - Долгобычев" началось оформление грузовиков весом более 7,5 тонн , которые проходят через границу пустые на выезд из Украины в Польшу" , - рассказал Демченко.

По его словам, по состоянию на 07:00 утра, за фактически 6 часов было оформлено 30 грузовиков, проехавших через границу.

"Напомню, что эти транспортные средства двигаются не по "єЧерзі", а по общей живой очереди. И по состоянию на утро возможности пересечения границы ожидали около 60 грузовиков" , - добавил спикер ГПСУ.

Блокада границы

Напомним, что с 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. По состоянию на 3 декабря движение грузовиков ограничено на 4 пунктах пропуска на границе с Польшей.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.

Спустя почти месяц блокады украинские водители заявили, что будут голодать, чтобы польские перевозчики разблокировали границу. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился к польскому коллеге, но пока ответа не последовало.

Также вчера сообщали, что на украинско-польской границе 4 декабря заработает пункт пропуска для пустых грузовиков на выезд из Украины. Речь идет о КПП "Угринов - Долгобычев".