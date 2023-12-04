В Воздушных силах назвали самое эффективное оружие против "Шахедов"

Лучше всего в отражении дронов-камикадзе, которые россияне постоянно запускают по Украине, себя показывает ЗРК Gepard. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, россияне наносят удар большим количеством БПЛА, и надо понимать, что у каждого дрона всегда есть своя цель. Все они были ориентированы на некий военный, инфраструктурный, стратегический объект. Не исключением была массированная атака дронов на Киев 25 ноября.

"Таких объектов в Киеве, которые бы они хотели поразить, полно. Во-вторых, они заставили нас для отражения этого удара потратить определенный запас зенитных управляемых ракет. Это уже вторая, побочная цель - истощение нашей ПВО" , - сказал Игнат.

Спикер рассказал, что 40% сбили мобильные огневые группы зенитками, стрелковым оружием, что-то сбили Gepard, Crotale, а что-то мог сбить истребитель.

"Но для остальных пришлось использовать мощные ЗРК. Враг это тоже хорошо понимает, так что цель истощения у россиян тоже есть. Поэтому нужно наращивать количество тех средств, которые будут рациональными для сбивания БПЛА. На сегодняшний день лучше всего в этом себя показывает Gepard - это по соотношению затрат и эффективности. Но и он имеет ограниченный радиус действия – 4,5 километра для сбития наземными снарядами" , - объяснил Игнат.

Поэтому, по словам спикера, Украине нужно больше ЗРК Gepard и их аналогов.