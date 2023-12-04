Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход Залужного – СМИ

По информации от источников, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, что мешает Залужному командовать всей армией, сообщает Украинская правда.

"Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: "хорошие", которыми командует Сырский и другие фавориты, и "плохие", которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное - мешает командовать всей армией" , – рассказал источник из близкого окружения Залужного.

Отмечается, что Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с командующими различных родов войск, которое происходит в обход Залужного.

Например, с командующими Сухопутных войск Александром Сырским или Воздушных сил Николаем Олещуком.

Прямой контакт с командующими ускоряет работу для президента, но дестабилизирует работу главкома ВСУ, который узнает часть информации от своих формальных подчиненных разве что на ставках, если узнает вообще.

Другим примером политического поведения Зеленского стала громкая медийная история о чистке среди областных военкоматов. После расследования "Украинской правды" относительно неслыханного обогащения на войне одесского военкома, президент потребовал уволить всех руководителей областных центров комплектации и проверить их состояние.

"Руководитель ГБР Сухачев пришел летом на Ставку и начал докладывать, как классно уволили военкомов. И после него слово дали Залужному, который прям изысканно его мокнул: "Хочу поблагодарить правоохранителей, тема коррупции важна. Но также хочу озвучить свежие данные по мобилизации". А там резкое падение по всем областям" , - рассказывает на условиях анонимности один из участников того заседания.

То есть то, что с политической точки зрения выглядело быстрым и решительным выполнением запроса общества на справедливость, на самом деле имело сложные последствия с точки зрения военной.

Подобный эффект имеют и кадровые перестановки, как увольнение командующего ССО Хоренко, командующей медсил Остащенко или возможная отставка командующего Объединенных сил Наева.

Все эти военные с орбиты главкома Залужного, и их увольнение вносит нестабильность в командную вертикаль. Уголовное дело против Наева за оборону юга, которое у Залужного расценивают как попытку подобраться именно к нему - еще одна глава в этой истории.

Но больше всего градус напряжения между президентом и главкомом ВСУ поднялся после начала контрнаступления на юге.

ОПУ регулярно заказывает социологию по политическим настроениям украинцев, а показатели Залужного стабильно растут и растут.

На днях один из "офисных" telegram-каналов показал президентские политические рейтинги, в которых Зеленский в первом туре получает около 47% голосов среди тех, кто определился.

УП имела возможность ознакомиться с полными данными того исследования, проведенного, но не опубликованного группой "Рейтинг". И главный график касается не того, что действующий президент выходит во второй тур с генералом Залужным, а того, что этот второй тур Зеленский может не выиграть.