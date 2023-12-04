В Латвии запретят запускать новогодние салюты по московскому времени

В латвийском городе Огре установят временной интервал для фейерверков в новогоднюю ночь, который не будет совпадать с салютом в России, сообщает Деловая столица.

В муниципалитете объяснили, что многие местные жители запускают салюты уже в 23:00 31 декабря (соответствует полуночи по Москве). Однако подобные действия "не соответствуют ценностям большей части латвийского общества" и "несут угрозу национальной безопасности".

Закон "Об обращении пиротехнической продукции" предусматривает административную ответственность за нарушение в виде штрафа от 35 до 1400 евро. Жители могут подать свои мысли и предложения по проекту обязательных нормативных актов в письменной форме в муниципалитет до 15 декабря.