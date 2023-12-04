Какие авто больше всего покупали в ноябре – топ-10 моделей
В ноябре более 34% рынка новых легковых автомобилей сформировали десять самых популярных в Украине моделей. Самым популярным остается компактный кроссовер Renault Duster.
Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.
В лидерскую десятку вернулся KIA Sportage.
Десятка бестселлеров в ноябре 2023 года:
- Renault Duster – 355 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 297 ед.;
- Toyota RAV-4 – 252 ед.;
- Nissan Qashqai – 204 ед.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 146 ед.;
- Skoda Karoq – 140 ед.;
- Mazda CX5 – 128 ед.;
- Skoda Kodiaq – 127 ед;
- KIA Sportage – 102 ед.;
- Mercedes-Benz GLE – 102 ед.