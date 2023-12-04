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Какие авто больше всего покупали в ноябре – топ-10 моделей

Какие авто больше всего покупали в ноябре – топ-10 моделей
Фото: harry_nl

В ноябре более 34% рынка новых легковых автомобилей сформировали десять самых популярных в Украине моделей. Самым популярным остается компактный кроссовер Renault Duster.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

В лидерскую десятку вернулся KIA Sportage.

Десятка бестселлеров в ноябре 2023 года:

  1. Renault Duster – 355 ед.;
  2. Volkswagen ID.4 – 297 ед.;
  3. Toyota RAV-4 – 252 ед.;
  4. Nissan Qashqai – 204 ед.;
  5. Toyota Land Cruiser Prado – 146 ед.;
  6. Skoda Karoq – 140 ед.;
  7. Mazda CX5 – 128 ед.;
  8. Skoda Kodiaq – 127 ед;
  9. KIA Sportage – 102 ед.;
  10. Mercedes-Benz GLE – 102 ед.

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