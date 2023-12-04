Цены на нефть продолжают снижаться, несмотря на ограничение добычи

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник после падения в пятницу и по итогам прошлой недели, несмотря на решение ОПЕК+ о продлении ограничений добычи, сообщает Enkorr.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7.20 по киевскому времени составляет $78,26 за баррель, что на $0,62 (0,79%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов упала на $1,98 (2,5%), до $78,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели в настоящее время на $0,51 (0,69%), до $73,56 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на $1,89 (2,5%), до $74,07 за баррель.

На прошлой неделе как Brent, так и WTI потеряли в цене около 2%.

Как сообщалось, ОПЕК+ не стала менять официальные квоты на добычу по итогам заседания. При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки (б/д) в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия снизит добычу на 1 млн б/д, Ирак – на 223 тыс. б/д, ОАЭ – на 163 тыс. б/д, Кувейт – на 135 тыс. б/д, Казахстан – на 82 тыс. б/д, Алжир – на 51 тыс. б/д, Оман – на 42 тыс. б/д.

Россия продолжит и усугубит действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 г. действует ограничение на уровне 300 тыс. б/д на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года.

"Похоже, трейдеры либо не верят в то, что страны ОПЕК+ будут соблюдать согласованные условия, либо не считают сокращение добычи достаточным" , – отмечает главный аналитик OANDA Крейг Эрлам, слова которого приводит Market Watch.

Эксперты также отмечают "сигналы раскола внутри альянса, которые могут повлиять на его способность достичь поставленных целей, не говоря уже о дальнейшем сокращении добычи".