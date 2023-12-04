Залужный жаловался главе Пентагона на Офис президента – источники

Во время визита главы Пентагона Ллойда Остина ему озвучили, что Украина нуждается в 17 миллионах снарядов, а для деоккупации всей территории Украины нужно сил и средств на 350-400 миллиардов долларов, сообщает Украинская правда.

"По данным УП, расчеты Генерального штаба показывают, что для выполнения задачи президента по освобождению всей территории Украины нужно сил и средств на 350-400 миллиардов долларов" , – говорится в статье издания.

Некоторыми идеями планирования Генштаб поделился с Остином во время его визита в Киев в ноябре.

"Остину озвучили потребность в 17 миллионов снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов" , – рассказал один из высокопоставленных чиновников Сил обороны.

Кроме того, по словам источника, Остин также рассказал, что Залужный жаловался ему на вмешательство ОП:

"Остин потом нам же рассказывал, что Залужный жаловался, как ему мешают, что Офис не такой, тот не такой, другой не такой. Ну ясно, что и президент о таких разговорах узнал. И они не способствуют доверию".

В то же время, в ОП склоняются, что увольнение Залужного поспособствует его политической карьере.

Собеседники издания на Банковой это прекрасно понимают, поэтому значительная часть команды президента Владимира Зеленского категорически против отставки нынешнего главкома.