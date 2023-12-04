На Закарпатье фиксируют уменьшение очередей грузовиков на границе – таможня

В Закарпатье таможенники фиксируют уменьшение очередей грузовиков на границе в пределах области. Об этом заявила спикер Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская, сообщает Укринформ.

"Перед пунктами пропуска на границе в пределах Закарпатской области фиксируем уменьшение очередей грузовиков на КПП "Тиса" (граница с Венгрией – ред.) и КПП "Ужгород" (граница со Словакией – ред.)" , - сказала она.

Так, по состоянию на утро понедельника 4 декабря со стороны Венгрии въезд в Украину ожидают 780 грузовиков, со стороны Словакии - 700.

"Вместе с тем, фиксируем некоторое увеличение очереди на въезд в Украину со стороны Румынии на КПП "Дьяково" - там сейчас 240 грузовиков в очереди, в воскресенье 3 декабря было 250, а еще в субботу - всего 150 фур" , - сообщила она.

Всего за минувшие сутки Закарпатская таможня оформила на въезд в Украину почти 700 грузовиков: 398 на КПП "Тиса", на КПП "Ужгород" - 172 грузовика и 123 на КПП "Дяково".

Напомним, 1 декабря словацкие перевозчики присоединились к польским коллегам и приступили к блокированию грузовиков на въезд в Украину со своей стороны границы. К началу акции словацких перевозчиков в очереди перед границей стояло 900 грузовиков.