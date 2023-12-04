Взлет МиГ-31К: в ВСУ назвали условие, при котором не будут объявлять тревогу

Воздушные силы Украины не будут объявлять тревогу, если российский МиГ не представляет угрозы. Но точно узнать это не всегда возможно. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, пишет Ульяна Безпалько, РБК-Украина.

По его словам, партнеры стран НАТО пытаются как можно быстрее и полнее информировать Киев о том или ином пролете МиГ-31К. "Плюс есть наша разведка. Но не всегда есть информация, с ракетой он летит или без, это просто перелет, это боевой вылет, или просто тренировочный полет" , - сообщил Игнат.

"Если есть точная информация, что МиГ-31К не представляет угрозы - тогда, конечно, не будет объявляться тревоги" , - сказал он.

Спикер также сообщил, что три основных аэродрома, с которых взлетают МиГи, это Саваслейка, Моздок и Ахтубинск.

Что касается поручения президента Владимира Зеленского найти решение, чтобы многочасовые полеты МиГов не парализовали всю Украину и в частности столицу, Игнат заявил, что "этот вопрос не совсем к нам".