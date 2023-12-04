СБУ задержала корректировщика удара РФ по университету в Киеве

В Киеве задержан агент ФСБ, который в прошлом году скорректировал вражеский ракетный удар по одному из местных вузов. Предателем оказался 40-летний житель столицы, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"Именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко" , - говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, злоумышленник разведывал места локаций личного состава и техники ВСУ на территории столицы и Житомирской области.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался 40-летний житель столицы, задержанный в своем жилище в Киеве.

"Чтобы содействовать агрессору в войне против Украины, в конце прошлого года он оформил статус "волонтера" и уехал в Россию через третьи страны" , - информирует СБУ.

Во время пересечения границы с РФ мужчина заявил кадровому сотруднику ФСБ о готовности к сотрудничеству. В подтверждение своей "приверженности" оккупантам, киевлянин сразу передал им координаты, по которым якобы дислоцировалось одно из подразделений Сил обороны в столичном регионе.

Уже через несколько дней захватчики совершили по этой "локации" воздушную атаку.

После этого ФСБ доставила своего агента в Москву, где его подробно проинструктировали о методах работы, конспирации и приоритетных задачах. Затем предателя отправили в Украину для сбора разведданных.

"Взамен ему пообещали помощь в получении российского гражданства и своевременную "эвакуацию" в страну-агрессор" , - рассказали в СБУ.

В столице он самостоятельно проводил визуальное наблюдение и фотофиксацию украинских объектов во время прогулок по городу, а для получения данных в Житомирской области использовал своих родственников.

В настоящее время фигурант задержан по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Атака РФ по Киеву 31 декабря 2022

Напомним, в канун Нового года во время масштабной воздушной тревоги в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Первоначально сообщалось о 5 пострадавших и 1 погибшем. Была повреждена гостиница.

В частности, в результате мощных обстрелов столицы было повреждено и более 12 объектов КНУ им. Тараса Шевченко.

В тот же день в результате массированной ракетной атаки на Киев был поврежден Дворец "Украина".

Позже стало известно, что количество жертв массированного обстрела возросло до двух человек, после того как в больнице от полученных травм скончался один из пострадавших.