Удар по Новогродовке: достали тело девочки, родителей еще ищут

Из-под завалов жилого дома в городе Новогродовка Донецкой области, куда в ночь на 30 ноября попала российская ракета, достали тело 8-летней девочки, в громаде власти объявили трехдневный траур.﻿﻿ Об этом заявил начальник Новоградовской ГВА Александр Шевченко, сообщает Украинская правда.

"По состоянию на утро 04.12.2023 из-под завалов достали тело девочки. Родителей ребенка, которые вероятно до сих пор находятся под завалами, не нашли" , – сообщил он.

О﻿н также отметил, что на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в центре города продолжается поисково-спасательная операция.

Впоследствии Шевченко сообщил, что в Новогродовской общине объявлен трехдневный траур по погибшим в результате обстрела жителям. Он продлится с понедельника, 4 декабря, до среды, 6 декабря.

Напомним, российские захватчики в ночь на 30 ноября ударили шестью ракетами по Покровску, Новогродовке и Мирнограду в Покровском районе Донецкой области - пострадали по меньшей мере 10 человек, еще 5 человек ищут под завалами.

Сообщалось, что из-под завалов достали тело погибшего мужчины. Позже спасатели достали тело еще одного мужчины из-под завалов жилого дома