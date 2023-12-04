Еще один нардеп слагает полномочия

Народный депутат Дмитрий Шпенов написал заявление о сложении своих полномочий. Об этом заявил глава Верховной рады Руслан Стефанчук, сообщает Укринформ.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление от Шпенова Дмитрия Юрьевича о сложении депутатских полномочий и досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины" , – проинформировал он.

Спикер украинского парламента отметил, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании Рады.

В 2019 году Дмитрий Шпенов был избран в Верховную Раду 9-го созыва как беспартийный самовыдвиженец по 37-му округу (Днепропетровская область). Внефракционный. Член Центральной контрольно-ревизионной комиссии партии "Оппозиционный блок". Член Комитета по правовой политике.