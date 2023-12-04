В разведке не подтверждают ликвидацию военных РФ, расстрелявших украинских пленных
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов говорит, что пока не может подтвердить, что Силы обороны ликвидировали всех российских оккупантов, причастных к вероятному расстрелу безоружных украинских воинов возле Степного Донецкой области, сообщает Радио Свобода.
"Сейчас трудно сказать, что тех же (причастных к расстрелу военных РФ – ред.). Но ситуация под Авдеевкой и данным конкретно населенным пунктом очень динамична. И да, есть информация, это нередкие случаи, когда укрепления переходят из рук в руки. Однако утверждать, что именно те ликвидированы, мы сейчас не можем. Этот момент нужно дополнительно верифицировать", - отметил Юсов.
Нет, по данным Юсова, и деталей относительно того, представители каких именно подразделений российской армии могли это сделать. Представитель ГУР называет такую информацию чувствительной и говорит, что в ходе расследования все детали будут сообщаться.
Ранее в сети появилось видео, как российские военные казнили двух бойцов ВСУ, сдавшихся в плен. Из-за таких действий Украина обратится в ООН и Красный Крест, отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он назвал это нарушением Женевских конвенций и проявлением "неуважения к международному гуманитарному праву".
Вероятную казнь украинских военных подтвердили в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины, заявив, что Россия в очередной раз нарушила законы и обычаи войны, нормы международного права. Офис генпрокурора Украины сообщил о начале расследования преступления.
Также глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона накануне заявил, что Силы обороны атаковали эту позицию, занятую армией РФ. По информации чиновника, российская группировка там была ликвидирована.
Российская сторона на обвинения пока никак не реагировала.
Copyright © 2023 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода