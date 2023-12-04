Си Цзиньпин заявил о "значительном укреплении" политического взаимодействия с Беларусью

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что за последний год политическое взаимодоверие между Китаем и Беларусью значительно укрепилось и Пекин готов и дальше усиливать стратегическую координацию с Минском. Об этом говорится в сообщении МИД КНР о переговорах Си с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине, сообщает Укринформ.

"За последний год политическое взаимодоверие между двумя странами еще больше укрепилось, а международное сотрудничество стало более тесным" , - сказал Си.

По его словам, Китай всегда рассматривал отношения с Минском по стратегической и долгосрочной перспективе, решительно поддерживает Беларусь развития, отвечающую ее национальным условиям, и выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Беларуси.

При этом Си назвал Китай и Белоруссию "важными силами, участвующими в реформировании и построении глобальной системы управления" и пообещал усиливать координацию в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества.

"Китай готов и дальше укреплять стратегическую координацию с Беларусью, способствовать практическому сотрудничеству и продолжать углублять китайско-белорусские отношения" , - добавил лидер Китая.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что под руководством Си Китай добился больших успехов в развитии и заверил, что Беларусь будет неуклонно развивать дружеские отношения с Китаем.

В сообщении речь не идет о результатах переговоров, договоренности или решения, лишь отмечается, что руководители Китая и Беларуси обсудили строительство глобальной инфраструктурной инициативы Пекина "Один пояс, один путь", и упоминается, что двое также "обменялись мнениями относительно украинского кризиса и других вопросов".