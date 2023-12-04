У Байдена обратились к Конгрессу: заканчиваются деньги на помощь Украине

В Белом доме предупредили, что выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца года. Об этом говорится в письме директора Административно-бюджетного управления США Шаланды Янг к лидерам Конгресса, которое приводит Financial Times, сообщает Европейская правда.

"Без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования из военных запасов США" , – написала Янг к лидерам Республиканской и Демократической партий.

Она подчеркнула, что отказ Конгресса одобрить новую поддержку "поставит Киев на колени на поле боя", а также "увеличит вероятность военных побед России".

"Нет никакого волшебного горшка с финансированием, который бы помог нам справиться с этой задачей. У нас закончились деньги и почти закончилось время" , – отмечает чиновница.

Она напомнила, что уже сейчас пакеты военной помощи Украине от США стали меньше.

Янг добавила, что поддержка США имеет решающее значение и не может быть заменена другими.

"Если экономика Украины упадет, они не смогут продолжать воевать, и точка. Путин это хорошо понимает, именно поэтому Россия сделала разрушение украинской экономики центральным элементом своей стратегии – что вы можете видеть в ее атаках на украинский экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру" , – говорится в письме.

Янг также заявила, что деньги для Украины принесут пользу американской экономике.