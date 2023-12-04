Оккупанты ждут благоприятной погоды для применения техники под Авдеевкой – ГВА

Российские оккупанты ждут благоприятной погоды, чтобы применить технику в третьей волне штурмов Авдеевки. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Прошли сутки и сегодня уже началось очень много артиллерийских обстрелов, со ствольной и реактивной артиллерии, минометных обстрелов очень много. Ну и конечно, что штурмовых действий также добавилось. Вчера и сегодня их на порядок больше, чем в позапрошлые сутки" , - рассказал Барабаш.

По его словам, третья волна штурмовых действий отличается от двух предыдущих тем, что они условно "открыли" два новых направления.

"Это не новые, они и были и раньше, и враг там очень часто какие-то активности проводил, но ведь не так, как по другим направлениям. Речь идет о направлении из Донецка через Спартак, и второе - с Ясиноватой на "промку" , - объяснил начальник МВА.

Он добавил, что россияне пытаются растянуть внимание по всей линии обороны, пытаясь отвлечь ВСУ от приоритетных для них направлений.