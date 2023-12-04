Оккупанты ждут благоприятной погоды для применения техники под Авдеевкой – ГВА
Российские оккупанты ждут благоприятной погоды, чтобы применить технику в третьей волне штурмов Авдеевки. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
"Прошли сутки и сегодня уже началось очень много артиллерийских обстрелов, со ствольной и реактивной артиллерии, минометных обстрелов очень много. Ну и конечно, что штурмовых действий также добавилось. Вчера и сегодня их на порядок больше, чем в позапрошлые сутки", - рассказал Барабаш.
По его словам, третья волна штурмовых действий отличается от двух предыдущих тем, что они условно "открыли" два новых направления.
"Это не новые, они и были и раньше, и враг там очень часто какие-то активности проводил, но ведь не так, как по другим направлениям. Речь идет о направлении из Донецка через Спартак, и второе - с Ясиноватой на "промку", - объяснил начальник МВА.
Он добавил, что россияне пытаются растянуть внимание по всей линии обороны, пытаясь отвлечь ВСУ от приоритетных для них направлений.
"Скорее всего, они ждут более благоприятных погодных условий, чтобы применить на этих направлениях снова технику так количественно, как они делали это в двух предыдущих волнах", - отметил Барабаш.