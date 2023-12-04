Орбан хочет исключить вопросы переговоров с Украиной с саммита ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает, что саммит ЕС в середине декабря не должен даже рассматривать вопрос начала переговоров с Украиной о вступлении в Европейский Союз, сообщает Европейская правда.

Орбан разместил в своем официальном аккаунте видеоролик с комментарием, в котором назвал предложение Еврокомиссии по вступлению Украины "необоснованным и плохо подготовленным".

"Этому (вопросу. – Ред.) не место в повестке дня декабрьского Европейского совета" , – добавил венгерский премьер.

В видеоролике глава правительства Венгрии отметил, что предложение ЕК о начале переговоров с Украиной не отвечает интересам "многих стран-членов", в частности Венгрии.

"Комиссия должна понять, что ее ответственностью является плохая подготовка встречи. Заберите его (предложение. – Ред.) назад, подготовьте как следует и вернитесь, когда будет достигнуто согласие" , – заявил Орбан.

It is clear that the proposal of the @EU_Commission on Ukraine’s EU accession is unfounded and poorly prepared. There is no place for it on the agenda of the December #EUCO ! pic.twitter.com/4uRFP4nEhx — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 3, 2023

Орбан категорически выступил против начала переговоров о вступлении Украины после того, как Европейская комиссия дала свой зеленый свет в ноябре.

На днях Орбан заявил, что Евросоюз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а к разговорам о переговорах о членстве вернуться "через 5-10 лет".