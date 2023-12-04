В Воздушных силах объяснили, почему оккупанты атакуют Староконстантинов

В последнее время российские войска часто атакуют Староконстантинов в Хмельницкой области, ведь находится аэродром базирования самолетов тактической авиации украинской армии. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По его словам, в Староконстантинове находится аэродром базирования наших самолетов тактической авиации.

"Соответственно, это представляет для россиян интерес. У нас есть десятки оперативных аэродромов, но почему именно этот интересует врага больше всего" , - отметил Игнат.

Напомним, с ноября практически ежедневно российские войска атакуют Хмельницкую область беспилотниками. Так, ночью 3 и 4 декабря российские войска запускали по Хмельницкой области дроны-камикадзе. В регионе работали силы ПВО.