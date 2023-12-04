Украина создает новую модификацию ракеты "Нептун" – Минобороны
В Украине разрабатывается новая модификация ракеты для ракетного комплекса "Нептун". Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, сообщает Армия Информ.
По его словам, сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного "Нептуна".
"Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса "Нептун", - коротко отметил он.
Гаврилюк других деталей не привел.
Также он заявил, что работают над укреплением системы ПВО.
"Пока об этом мы не можем говорить подробно, скажу лишь, что идет работа над модернизацией зенитно-ракетных комплексов "Бук" и С-300", - добавил он.