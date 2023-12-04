Минэнерго: В Украине нет дефицита в энергосистеме

Дефицита электроэнергии в Украине нет, ограничения в электроснабжении не применяются ни в одной из областей. Об этом заявили в министерстве энергетики, сообщает Радио Свобода.

По данным ведомства, несмотря на то, что в краткосрочный ремонт выведены 2 блока и 2 корпуса ТЭС, электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей потребителей.

"Для обеспечения необходимых объемов производства используются резервные мощности. Дополнительно включен из резерва для работы 1 блок на ТЭС, еще 2 корпуса ТЭС будут подключены в течение дня" , – говорится в сообщении.

В Минэнерго добавляют, что все отключения связаны исключительно с непогодой и боевыми действиями.

На прошлой неделе усложнение погодных условий, кроме российских обстрелов, повлекло за собой проблемы с электроснабжением. Сотни населённых пунктов остались без света. Компания "Укрэнерго" сообщала о дефиците в энергосистеме и призвала граждан экономить электроэнергию.

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