В МИД Венгрии подтвердили, что Порошенко хотел встретиться с Орбаном

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что экс-президент Украины Петр Порошенко действительно хотел встретиться с венгерским премьером Виктором Орбаном, который в СБУ был использован в качестве объяснения недопуска Порошенко за границу, сообщает Европейская правда.

Об этом Сийярто сказал в понедельник на слушаниях в венгерском парламенте.

По его словам, Орбан рад вести переговоры с кем угодно, включая бывших лидеров иностранных государств.

Сийярто отметил, что встреча должна была состояться по инициативе Петра Порошенко.

В то же время он не стал обсуждать несостоявшуюся тему встречи.

"Давайте не вдаваться в такую научную фантастику" , – отметил Сийярто.

Напомним, в пятницу депутат Верховной Рады и пятый президент Петр Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его из Украины для участия в международных встречах в США и Польше.

А в субботу, 2 декабря, СБУ объявила, что Порошенко планировал встречу с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном и, по разведывательным данным, российские спецслужбы якобы планировали использовать эту встречу для осуществления ИПСО против Украины.

В Венгрии на это отметили, что "не желают" играть никакую роль во внутриполитической борьбе президента Зеленского", а подобные новости являются "еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в ЕС".