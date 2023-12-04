В РФ подтвердили гибель генерала Северного флота

Российский генерал-майор, заместитель командующего 14 армейским корпусом Северного флота Владимир Завадский погиб на войне в Украине﻿ Об этом заявил губернатор Воронежской области страны-агрессора РФ Александр Гусев, сообщает Деловая столица.

"На боевом посту в зоне проведения "спецоперации" (так в России называют агрессивную войну против украинского народа – ред.) погиб заместитель командующего 14 армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский" , – написал Гусев.

Также он сообщил, что до августа 2021 года Завадский командовал 4 гвардейской Кантемировской танковой дивизией, "с которой в Воронежской области налажены давние добрые отношения".

Подробности гибели Завадского губернатор не раскрыл.

Ранее российские Telegram-каналы писали, что он якобы взорвался на мине недалеко от поселка Крынки на левом берегу Херсонской области.