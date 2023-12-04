Блокировка польской границы: в очереди стоят 2500 грузовиков

По состоянию на 4 декабря в очередях на пересечение границы из Польши в Украину ожидают 2500 грузовиков. Блокировка продолжается. Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"На направлениях, где блокировка польскими перевозчиками продолжается, по информации польских пограничников, по состоянию на утро в очередях ожидают 2500 грузовиков: "Ягодин" – 520, "Рава-Русская" – 880, "Краковец" –500, "Шегини" – 600" , – сообщил он.

Кроме того, продолжается и блокировка словацкой границы. По состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда 650 грузовиков. На границе с Венгрией движение идет, но очереди есть. По состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 750 грузовиков.

Как сообщалось, в пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" на украинско-польской границе на выезд из Украины начато оформление пустых тяжеловесных грузовиков.