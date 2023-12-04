Игорный бизнес уплатил налогов в 13 раз больше, чем в прошлом году

В ноябре игорный бизнес уплатил налогов на сумму 2,26 миллиарда гривен, что в десять раз больше, чем за весь 2021 год и трижды больше, чем в 2022 году.﻿ Об этом заявил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

В целом с начала года игорный бизнес заплатил 9,6 млрд грн налогов, что:

в 13 раз больше, чем весь 2022 год;

в 48 раз больше, чем во весь 2021 год.

По оценкам Национального банка, месячное обращение игорного бизнеса в Украине составляет 12-15 млрд гривен.

Президент Владимир Зеленский в начале февраля подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.