Игорный бизнес уплатил налогов в 13 раз больше, чем в прошлом году
В ноябре игорный бизнес уплатил налогов на сумму 2,26 миллиарда гривен, что в десять раз больше, чем за весь 2021 год и трижды больше, чем в 2022 году. Об этом заявил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.
В целом с начала года игорный бизнес заплатил 9,6 млрд грн налогов, что:
- в 13 раз больше, чем весь 2022 год;
- в 48 раз больше, чем во весь 2021 год.
По оценкам Национального банка, месячное обращение игорного бизнеса в Украине составляет 12-15 млрд гривен.
Президент Владимир Зеленский в начале февраля подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.