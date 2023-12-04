В ЕС отреагировали на предложение Орбана снять вопрос о переговорах с Украиной

В Еврокомиссии отреагировали на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который настаивает, что саммит ЕС в середине декабря не должен даже рассматривать вопрос начала переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге сказала представительница Еврокомиссии Ана Пизонеро.

По ее словам, в Еврокомиссии не согласны с утверждениями Орбана о том, что позиция ЕК по Украине является "необоснованной и плохо подготовленной".

"Мы не считаем, что наше предложение необоснованно. Наоборот, мы считаем, что Украина провела впечатляющую работу. Мы со своей стороны сделали рекомендации по началу переговоров, теперь решение по нашим предложениям – за странами-членами" , – подчеркнула она.

Венгерский премьер категорически выступил против начала переговоров о вступлении Украины после того, как Европейская комиссия дала свой зеленый свет в ноябре.

На днях Орбан заявил, что Евросоюз должен сначала подписать соглашение о стратегическом партнерстве с Украиной, а к разговорам о переговорах о членстве вернуться "через 5-10 лет".

Недавно Орбан написал письмо президенту Евросовета, в котором пригрозив заблокировать помощь ЕС Украине и ее движение к членству в Евросоюзе, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Лидеры стран-членов ЕС рассмотрят эти вопросы на саммите 14-15 декабря.