Моравецкий: Польша требует отмены транспортного безвиза для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его правительство требует от Еврокомиссии отмены транспортного безвиза для Украины. Об этом он сказал на пресс-конференции в понедельник, сообщает Лига.Бизнес.

"Могу приоткрыть завесу тайны, — я пообещал перевозчикам и мы обязательно придерживаемся своего слова, — мы будем очень жестко и однозначно требовать возобновления системы разрешений на перевозку украинских грузовиков и украинских водителей, которые проезжают и прибывают в Польшу. Эта система действовала до весны 2022 года и работала хорошо, затем ее поменяла Еврокомиссия, и сегодня перевозчики блокируют границу" , — сказал польский премьер.

Он считает, что разрешительная система будет регулировать транспортный рынок "равноценным и справедливым образом".

Украина считает, что отмена или изменения в "транспортный безвиз" не могут даже обсуждаться.

Соглашение о "транспортном безвизе" отменяет необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в государства ЕС. До ноября 2023 года это позволяло избежать остановки экспорта украинской продукции через автомобильные пункты пропуска.