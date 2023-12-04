Rheinmetall изготовит для Украины артиллерийских снарядов на более чем 140 млн евро

Немецкая оборонная компания Rheinmetall сообщает, что получила большой заказ на производство артиллерийских боеприпасов для Украины — заказчиком является одна из стран-членов НАТО, общая сумма составляет 142 млн евро, в рамках которой компания должна произвести десятки тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов (если брать цену в 3300 евро за боеприпас (ориентировочно 43 тысячи боеприпасов), сообщает Defense Express.

Эти боеприпасы будут поставлены уже в 2025 году, а производить их будет Rheinmetall Expal Munitions, испанский боеприпасный завод, который немецкая компания приобрела за 1,2 млрд евро, о чем стало известно в ноябре 2022 года. Это, по сути, все данные, которые в Rheinmetall рассказывают о новом контракте, который получила компания.

Немецкий производитель уточняет, что производство и поставка Украине 40 тысяч артиллерийских 155-мм боеприпасов из прошлого заказа (вероятно, речь идет об очередном контракте за октябрь на 100 тысяч 155-мм снарядов) должны состояться уже в следующем, 2024 году.