Собственное вооружение и помощь от союзников: Зеленский провел селектор
Украина получила от западных стран ракеты для ПВО и новые современные зенитно-ракетные комплексы. Также отечественный оборонпром наращивает производство.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам ежедневного селекторного совещания.
"Продолжается выполнение важных оборонных договоренностей с нашими партнерами. Получили как дефицитные ракеты в существующие системы ПВО, так и новые, современные зенитные комплексы. Благодарен нашим друзьям", – говорится в сообщении.
Также Зеленский сообщил об увеличении производства украинских самоходных артиллерийских установок (САУ) "Богдана".
"Дают результат и усилия по наращиванию собственного производства. Впервые вышли на показатель шесть "Богдан" в месяц. И уже видим, как увеличить его еще", – отметил президент.
Также на селекторе озвучили доклады разведок и сводки с фронта. "Оборонительные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, активные действия на юге", – говорится в сообщении.
Также президент прокомментировал обстрелы Херсона:
"Чрезвычайные службы, ОВА и МВА одолевают последствия очередного варварского обстрела и помогают пострадавшим. А силы обороны реализуют замысел, как отразить врагу возможности и желание терроризировать город".
Комментируя работу "зернового коридора", Зеленский отметил, что по нему экспортировали 7 млн тонн грузов.