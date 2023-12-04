Собственное вооружение и помощь от союзников: Зеленский провел селектор

Украина получила от западных стран ракеты для ПВО и новые современные зенитно-ракетные комплексы. Также отечественный оборонпром наращивает производство.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам ежедневного селекторного совещания.

"Продолжается выполнение важных оборонных договоренностей с нашими партнерами. Получили как дефицитные ракеты в существующие системы ПВО, так и новые, современные зенитные комплексы. Благодарен нашим друзьям" , – говорится в сообщении.

Также Зеленский сообщил об увеличении производства украинских самоходных артиллерийских установок (САУ) "Богдана".

"Дают результат и усилия по наращиванию собственного производства. Впервые вышли на показатель шесть "Богдан" в месяц. И уже видим, как увеличить его еще" , – отметил президент.

Также на селекторе озвучили доклады разведок и сводки с фронта. "Оборонительные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, активные действия на юге", – говорится в сообщении.

Также президент прокомментировал обстрелы Херсона:

"Чрезвычайные службы, ОВА и МВА одолевают последствия очередного варварского обстрела и помогают пострадавшим. А силы обороны реализуют замысел, как отразить врагу возможности и желание терроризировать город".

Комментируя работу "зернового коридора", Зеленский отметил, что по нему экспортировали 7 млн тонн грузов.