ВСП разрешил арестовать разоблаченных на взятке судей Киевского апелляционного суда
Высший совет правосудия дал согласие на арест четырех судей Киевского апелляционного суда, которых разобачили на получении взятки в размере 35 тыс. долларов за принятие "нужного" решения, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Высший совет правосудия.
В заседании Высшего совета правосудия приняли участие 15 членов ВСП.
Совет разрешил содержать под стражей Вячеслава Дзюбина, Игоря Паленика, Юрия Сливу и Виктора Глиняного.
Предыстория:
- 29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долларов за принятие "нужного" решения.
- Следствие установило, что один из судей предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и тройке судей по делу представитель компании должен был дать 35 тыс. долларов.
- После получения взятки судья-посредник оставил 10 тыс. долларов себе, а остальные 25 тысяч положил в коробку из-под виски для дальнейшей передачи коллегам. Они же после получения средств разделили их между собой.
- Коллектив судей апелляционного суда заявил, что считает недопустимым "для демократического правового государства отсутствие должной реакции на обвинения в коррупции".