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ВСП разрешил арестовать разоблаченных на взятке судей Киевского апелляционного суда

ВСП разрешил арестовать разоблаченных на взятке судей Киевского апелляционного суда
Фото: Facebook

Высший совет правосудия дал согласие на арест четырех судей Киевского апелляционного суда, которых разобачили на получении взятки в размере 35 тыс. долларов за принятие "нужного" решения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Высший совет правосудия.

В заседании Высшего совета правосудия приняли участие 15 членов ВСП.

Совет разрешил содержать под стражей Вячеслава Дзюбина, Игоря Паленика, Юрия Сливу и Виктора Глиняного.

Предыстория: 

  • 29 ноября НАБУ и САП разоблачили четырех судей Киевского апелляционного суда на получении неправомерной выгоды в размере 35 тыс. долларов за принятие "нужного" решения.
  • Следствие установило, что один из судей предложил одной из сторон по делу удовлетворить жалобу об отмене ареста имущества частного общества. За это ему и тройке судей по делу представитель компании должен был дать 35 тыс. долларов.
  • После получения взятки судья-посредник оставил 10 тыс. долларов себе, а остальные 25 тысяч положил в коробку из-под виски для дальнейшей передачи коллегам. Они же после получения средств разделили их между собой.
  • Коллектив судей апелляционного суда заявил, что считает недопустимым "для демократического правового государства отсутствие должной реакции на обвинения в коррупции".

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